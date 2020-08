Chelsea, il Covid colpisce quattro giocatori: in quarantena Mount, Abraham, Pulisic e Tomori (Di giovedì 27 agosto 2020) Il Chelsea sta attirando tutte le attenzioni per il mercato stratosferico fatto negli ultimi giorni. Neanche il tempo di gioire che, tuttavia, arriva il Covid-19. Il Daily Mail ha infatti annunciato che all’interno della squadra allenata da Frank Lampard ci sarebbero almeno quattro calciatori positivi al coronavirus: si tratta di Mason Mount, Tammy Abraham, Christian Pulisic e Fikayo Tomori che sarebbero stati messi tutti in quarantena secondo le linee guida del Governo inglese dopo le vacanze sull’isola di Mykonos. Leggi su sportface

L’indiscrezione del Sun: nessuno di loro si è poi presentato al campo d’allenamento per la preparazione in vista della prossima stagione. Abraham e Mount un problema anche per la Nazionale ...

