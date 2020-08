Cateno De Luca dice che l’ordinanza di Musumeci è una minch***a, ma 4 giorni fa diceva: «Forza Nello, facci sognare» (Di giovedì 27 agosto 2020) Tutto e il contrario di tutto. Sembra questo il mantra della nuova politica. Quella incarnata, ad esempio, dal sindaco di Messina Cateno De Luca che oggi, ai microfoni dell’Adnkronos, ha fortemente stigmatizzato l’ordinanza della Regione Sicilia emanata da Nello Musumeci a proposito della chiusura di tutti i centri di accoglienza dei migranti, già impugnata dallo Stato davanti al Tar. Ha detto: «Musumeci è una pessima imitazione del sindaco De Luca, cioè del sottoscritto. Non ha mai amministrato nemmeno un condominio e non sa come si amministra. È inutile che continua a dire minchiate…». LEGGI ANCHE > Il sindaco di Messina Cateno De Luca pubblica le regole di un gruppo di mamme su ... Leggi su giornalettismo

MaMaurizi9 : RT @LaVeritaWeb: Cateno De Luca: «L'unico strumento che ci resta contro i soprusi di Roma è la sommossa». - SBrannetti : RT @LaVeritaWeb: Cateno De Luca: «L'unico strumento che ci resta contro i soprusi di Roma è la sommossa». - LUCABRAMBILLA24 : RT @LaVeritaWeb: Cateno De Luca: «L'unico strumento che ci resta contro i soprusi di Roma è la sommossa». - anto_galli4 : RT @LaVeritaWeb: Cateno De Luca: «L'unico strumento che ci resta contro i soprusi di Roma è la sommossa». - guarcello : Cateno De Luca da Fiumedinisi 'Ordinanza Musumeci una minc...a' Interessante il movimento ... irridente il commento… -

Ultime Notizie dalla rete : Cateno Luca Hotspot svuotato, il Cas lo sarà da domani. E Cateno De Luca canta vittoria. Ma... Lettera Emme Il siluro di Cateno De Luca a Musumeci

«Musumeci è una pessima imitazione del sindaco De Luca, cioè del sottoscritto. Non ha mai amministrato nemmeno un condominio e non sa come si amministra. E’ inutile che continua a dire minchiate...».

Migranti: sindaco De Luca (Messina), 'Musumeci pessima mia imitazione, ordinanza una minc..a' (3)

(Adnkronos) - Ma il sindaco di Messina, Cateno De Luca non gli fa sconti: "Io se firmo una ordinanza prevedo anche un percorso attuativo - insiste con l'Adnkronos - . Qual è il percorso di Musumeci, i ...

«Musumeci è una pessima imitazione del sindaco De Luca, cioè del sottoscritto. Non ha mai amministrato nemmeno un condominio e non sa come si amministra. E’ inutile che continua a dire minchiate...».(Adnkronos) - Ma il sindaco di Messina, Cateno De Luca non gli fa sconti: "Io se firmo una ordinanza prevedo anche un percorso attuativo - insiste con l'Adnkronos - . Qual è il percorso di Musumeci, i ...