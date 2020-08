Calciomercato Napoli, Llorente corteggiatissimo: sette club su di lui! (Di giovedì 27 agosto 2020) Llorente ha tantissime offerte, deve solo scegliere L’esperto di mercato di Sportitalia, Alfredo Pedullà, ha rivelato che per Fernando Llorente ci sarebbero addirittura 7 offerte … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato Napoli Calciomercato Napoli, spunta un’idea clamorosa per l’attacco Mondo Udinese Quando il presidente del Barça sventolò a Napoli la maglia di Messi

Sembra essere passata una vita e invece appena sei mesi fa il presidente del Barcellona, Bartomeu, mostrava con orgoglio la maglia di Messi a Napoli. Il 25 febbraio, a poche ore dalla sfida Champions ...

Gazzetta - Dzeko, sempre in pole

Su Gazzetta spazio a Dzeko. Oggi Dzeko incontrerà la Roma e se ne saprà di più. Se sfumasse il bosniaco, rientrerebbero in gioco tutte le altre opzioni. Fra queste è da tempo in calo l’opzione Milik, ...

Sembra essere passata una vita e invece appena sei mesi fa il presidente del Barcellona, Bartomeu, mostrava con orgoglio la maglia di Messi a Napoli. Il 25 febbraio, a poche ore dalla sfida Champions ...