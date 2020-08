Briatore, le condizioni di salute: parla l’ex Gregoraci (con sfogo) (Di giovedì 27 agosto 2020) Flavio Briatore è sempre ricoverato al San Raffaele di Milano. L’imprenditore, secondo la versione ufficiale, sarebbe entrato in ospedale per una prostatite e solo dopo aver varcato la soglia della struttura sanitaria, come da protocollo, avrebbe fatto il tampone per il coronavirus. Tampone che è risultato positivo. Al di là delle polemiche relative al motivo … L'articolo Briatore, le condizioni di salute: parla l’ex Gregoraci (con sfogo) proviene da Gossip e Tv. Leggi su gossipetv

espressonline : ++ ESCLUSIVO ESPRESSO: Briatore ricoverato per covid a MIlano - LegaSalvini : FORZA FLAVIO, AUGURI DI PRONTA GUARIGIONE! 'Briatore è stabile e in buone condizioni'. Vergogna e sconcerto per chi… - petergomezblog : L’Espresso: ‘Flavio #Briatore ricoverato in condizioni serie al San Raffaele per #coronavirus” - pbarbero1 : @MilkoSichinolfi Bene, siamo almeno in due (+ qualcun altro) a pensarla nello stesso modo!!! Speriamo guariscano ve… - Turlupini : RT @DSantanche: Io capisco che gli sciacalli fatichino a comprendere l’italiano. Ma ecco quello che ho detto a #inonda sulle condizioni di… -