Boris Johnson, indiscrezione bomba: dimissioni a gennaio? (Di giovedì 27 agosto 2020) Non solo Brexit e pandemia. A far tremare il Regno Unito, il cui futuro è avvolto in una nube di incertezza, un’indiscrezione bomba che sta circolando in queste ore. Il Premier britannico Boris Johnson risultato positivo lo scorso marzo al coronavirus, ricoverato in gravi condizioni in terapia intensiva, sarebbe pronto a dimettersi con il nuovo anno, a causa di problemi persistenti di salute provocati dal virus. Lo avrebbe detto Humphry Wakefield, suocero di Dominic Cummings, consulente senior del premier, a una donna intervistata dal The Times of London. Non si è fatta attendere la replica di Downing Street che ha bollato come prive di fondamento le indiscrezioni di stampa. BREXIT ANCORA AL PALO -Nel frattempo, altro nulla di fatto (l’ennesimo) dopo il settimo round negoziale tra ... Leggi su quifinanza

