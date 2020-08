Billionaire: cronaca di un focolaio annunciato. Nessuna regola dai clienti ai dipendenti (Di giovedì 27 agosto 2020) In questi ultimi 3-4 giorni, l’attenzione di molti giornalisti, dopo quello che è successo in Costa Smeralda, con una fortissima impennata di casi positivi al coronavirus, si è concentrata su alcuni vip, sulle partite di calcetto, su influencer noti e meno noti che stanno raccontando le loro esperienze, e le successive quarantene, sui social. Sulla famosa foto della partitella di Briatore con Mihajlovic , Bonolis e altri vip, si sono sprecati fiumi di inchiostro ma si è perso il punto focale di questa vicenda. Ce lo ricorda anche Selvaggia Lucarelli, con un post proprio oggi sui suoi canali social. I focolai che sono nei locali della Costa Smeralda, il focolaio Billionaire. Si sta cercando di rintracciare oltre 3000 persone che avrebbero frequentato nelle settimane prima delle chiusura delle discoteche il locale. Ma ... Leggi su ultimenotizieflash

Adnkronos : #Covid, dipendente #Billionaire in terapia intensiva a #Sassari - Adnkronos : #Crisanti: '#Billionaire è focolaio, clienti dovrebbero fare #tampone' - Agenzia_Ansa : Sono 58 i casi di positività al #coronavirus su 87 tamponi eseguiti fra lo staff del #Billionaire di Porto Cervo… - giannettimarco : RT @Adnkronos: #Provenzano: '#Musumeci? Quel giorno al Billionaire più positivi che in hotspot' - 57Davide : RT @Adnkronos: #Provenzano: '#Musumeci? Quel giorno al Billionaire più positivi che in hotspot' -

Ultime Notizie dalla rete : Billionaire cronaca Covid Sardegna, tre positivi nelle Marche. "Siamo stati al Billionaire" il Resto del Carlino Billionaire: cronaca di un focolaio annunciato. Nessuna regola dai clienti ai dipendenti

In questi ultimi 3-4 giorni, l’attenzione di molti giornalisti, dopo quello che è successo in Costa Smeralda, con una fortissima impennata di casi positivi al coronavirus, si è concentrata su alcuni v ...

'Basta migranti che vanno al Billionaire e poi ci infettano', dice Chef Rubio

Cronaca - Rubini, in particolare, si concentra sulle accuse rivolte ai migranti che continuano a sbarcare nel nostro Paese, considerati responsabili di aver causato l'impennata di contagi di Coronavir ...

In questi ultimi 3-4 giorni, l’attenzione di molti giornalisti, dopo quello che è successo in Costa Smeralda, con una fortissima impennata di casi positivi al coronavirus, si è concentrata su alcuni v ...Cronaca - Rubini, in particolare, si concentra sulle accuse rivolte ai migranti che continuano a sbarcare nel nostro Paese, considerati responsabili di aver causato l'impennata di contagi di Coronavir ...