Back to Hogwarts: il tour virtuale dedicato a Harry Potter (Di giovedì 27 agosto 2020) L‘evento Back to Hogwarts, in cui i Potterhead si riuniscono ogni primo Settembre alla stazione di King’s Cross, quest’anno si terrà in modalità virtuale Per molti anni, i fan di Harry Potter si sono riuniti a Londra ogni primo Settembre al Binario 9¾ della stazione di King’s Cross per celebrare il mondo del maghetto più famoso del mondo fingendo di aspettare la partenza dell’Espresso per Hogwarts alle 11:00, esattamente come fanno Harry, Ron ed Hermione nei libri di J.K. Rowling. Quest’anno, a causa del Coronavirus, per evitare un vero e proprio raduno fisico, il fan club Wizarding World invita le giovani streghe e i maghi a partecipare all’evento in modalità ... Leggi su tuttotek

