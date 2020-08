Vico Equense, cibo mal conservato: sequestrati oltre 200kg di alimenti. Chiuso noto locale (Di mercoledì 26 agosto 2020) oltre 200 chili di alimenti sequestrati in un noto ristorante a Vico Equense. Il motivo? Gravi carenze igieniche e strutturali riscontrate all’interno del locale. Vico Equense, cibo mal conservato: sequestrati oltre 200kg di alimenti oltre al sequestro, i carabinieri del Nas di Napoli, insieme a quelli della stazione locale e al personale dell’Asl Napoli 3 … L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia

