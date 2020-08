Viabilità Roma Regione Lazio del 26-08-2020 ore 07:30 (Di mercoledì 26 agosto 2020) VIABILITÀ DEL 26 AGOSTO 2020 ORE 7.20 ALESSIO CONTI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio; APRIAMO CON LA CHIUSURA DI VIA BELMONTE IN SABINA E VIA D’AQUINO A CENTRALE DEL LATTE IN DIREZIONE DEL RACCORDO A CAUSA DELL’INCENDIO DIVAMPATO IERI SERA. IN CORSO LA PULIZIA DELLA STRADA. PER EFFETTO IN ZONA INCOLONNAMENTI SULLA NOMENTANA BIS E SULLA PALOMBARESE DA VIA MARCO SIMONE IN DIREZIONE DELLA NOMENTANA SUL TRATTO URBANO DELL’A24 CI SONO CODE IN INGRESSO A Roma DA VIA FIORENTINI PER DIFFICOLTà D’IMMISSIONE SULLA TANGENZIALE EST DI Roma IN DIREZIONE SAN GIOVANNI A CAUSA DEI LAVORI IN CORSO PER QUANTO AL TRASPORTO PUBBLICO SONO STATE RIMODULATE LE PARTENZE DELLA FERROVIA REGIONALE ... Leggi su romadailynews

