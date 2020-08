Scontri nel Wisconsin, un morto e due feriti (Di mercoledì 26 agosto 2020) ANSA, - ROMA, 26 AGO - Una persona è rimasta uccisa a colpi di pistola e altre due sono rimaste ferite martedì notte a Kenosha, nello stato americano del Wisconsin, durante le manifestazioni contro la ... Leggi su corrieredellosport

KENOSHA - Una persona è rimasta uccisa a colpi di pistola e altre due sono rimaste ferite martedì notte a Kenosha, nel Wisconsin, durante le manifestazioni contro la polizia per Jacob Blake, l'afroame ...