Roma Fonseca, oggi l’incontro con Fienga: ma il tecnico deve dare di più (Di mercoledì 26 agosto 2020) Roma Fonseca, oggi l’incontro con Fienga: ma il tecnico deve dare di più, il primo anno è stato deludente rispetto alle aspettative della società La Roma sta cercando di ripartire dopo il cambio di proprietà. La guida tecnica è però in discussione, visto il primo anno di Fonseca: l’allenatore lusitano, fino a questo momento, non è riuscito a rispettare le aspettative della società. oggi – si legge – ci sarà un incontro con Fienga. L’allenatore è pronto per la sua seconda stagione in Italia, ma dovrà fare molto di più: l’obiettivo è ben noto a tutti, i giallorossi devono tornare ... Leggi su calcionews24

