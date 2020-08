Referendum: con meno parlamentari le Camere funzionano meglio (Di mercoledì 26 agosto 2020) Il 20 e il 21 settembre i cittadini saranno chiamati a decidere il futuro della nostra democrazia. Milioni di italiani, recandosi alle urne, avranno la possibilità di scegliere se tagliare il numero dei parlamentari, ridurre i costi della politica e rendere più efficiente il parlamento, o esprimersi perché nulla cambi. La nostra riforma costituzionale prevede la riduzione di circa un terzo dei parlamentari che, tra senatori e deputati, passerebbero dagli attuali 945 a 600. Un numero che consentirebbe di risparmiare decine di milioni l’anno, velocizzare i lavori e innescare un meccanismo di selezione migliore dei candidati – e dunque degli eletti. Come ha recentemente sottolineato l’ex presidente della Consulta Valerio Onida, si tratta di una riforma grazie alla quale le Camere avranno la ... Leggi su ilblogdellestelle

davidealgebris : Penso che M5S sia manica di Parassiti senza istruzione / alcuna esperienza e che non ha mai fatto un bel niente ne… - Mov5Stelle : Con il #TaglioDeiParlamentari aumentano l’importanza, il prestigio, l’autorevolezza e forse anche il senso di respo… - micillom5s : Valerio Onida, ex presidente Corte Costituzionale Vota SI al referendum. Onida: 'Con il taglio le camere potranno f… - marino29b : RT @M5S_Senato: Referendum: con meno parlamentari le Camere funzionano meglio - marino29b : RT @M5S_Camera: Referendum: con meno parlamentari le Camere funzionano meglio -

Di cosa parliamo quando parliamo del referendum sul taglio dei parlamentari previsto per il 20 e 21 settembre? Del sesso degli angeli. Mentre il mondo affronta la più grave crisi economica e sociale d ...“Che facciamo il giorno del referendum? Votiamo si o siamo per il no?” Il Pd si interroga, nascono dubbi e perplessità, persino in via del Nazareno non sanno come comportarsi. La base preme, chiede lu ...