Pordenone Blues Festival dal 2 al 5 settembre 2020. Il programma completo (Di mercoledì 26 agosto 2020) L’estate continua con i live targati Pordenone Blues Festival, la rassegna di musica Blues tra le più conosciute in Italia, con 28 anni di attività e una consolidata importanza per il turismo del territorio: giovedì 3 settembre si esibiranno J.P. BIMENI & THE BLACK BELTS (data unica in Italia), venerdì 4 settembre doppio appuntamento con BOOGIE BOMBERS e BUD SPENCER Blues EXPLOSION; sabato 5 settembre sarà la volta di ENRI ZAVALLONI QUINTET e di JAY NAMOR AND ELECTRIFIED. Tutti i concerti sono a ingresso gratuito e si svolgeranno in Piazza XX settembre. 4 giorni di musica, spettacolo, divertimento all’insegna del ... Leggi su udine20

