Pensione di invalidità: aumento non per tutti, a chi non spetta (Di mercoledì 26 agosto 2020) Pensione di invalidità: aumento non per tutti, a chi non spetta L’aumento della Pensione di invalidità ha suscitato molto interesse nelle scorse settimane. È bene sapere infatti che l’incremento degli importi non riguarda tutti indiscriminatamente, che insomma l’aumento non spetta a tutti. Si tratta di un aumento importante, sancito direttamente da una sentenza della Corte Costituzionale, che porta l’importo dell’assegno dai precedenti 285,66 euro agli attuali 651,21 euro. La percezione del reddito di cittadinanza può influenzare la legittima erogazione dell’assegno di invalidità, ma a partire da settembre ... Leggi su termometropolitico

