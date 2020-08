Nuovo boom contagi 1.367, i morti sono 13 (Di mercoledì 26 agosto 2020) ANSA, - ROMA, 26 AGO - Nuovo boom di contagi per il Covid in Italia: sono 1.367, contro gli 878 di ieri, quelli registrati nelle ultime 24 ore. E' il dato più alto dagli inizi di maggio. sono 13 i ... Leggi su corrieredellosport

Agenzia_Ansa : #Coronavirus, nuovo boom di contagi per il #Covid in Italia: sono 1.367 (contro gli 878 di ieri) quelli registrati… - rtl1025 : ?? Nuovo boom di contagi per il #Covid19 in Italia: sono 1.367 (contro gli 878 di ieri) quelli registrati nelle ulti… - Tg1Raiofficial : Ritornano i @bts_bighit . Il gruppo pop coreano ha pubblicato il suo nuovo video, #Dynamite, realizzando subito un… - psymonic : Nuovo boom di contagi:1.367 In aumento anche i morti - SalPerfetto : RT @Agenzia_Ansa: #Coronavirus, nuovo boom di contagi per il #Covid in Italia: sono 1.367 (contro gli 878 di ieri) quelli registrati nelle… -