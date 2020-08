Ndrangheta: arrestata ex direttrice carcere Reggio Calabria (Di mercoledì 26 agosto 2020) A margine di una indagine sulla Ndrangheta è stata arrestata l’ex direttrice del carcere di Reggio Calabria: : a quanto si apprende sarebbe ai domiciliari con l’accusa di concorso esterno mafia. Dunque l’ex direttrice del carcere di Reggio Calabria, Maria Carmela Longo, è finita in arresto con l’accusa di concorso esterno in associazione mafiosa. Il gip ha indicato nei suoi riguardi gli arresti domiciliari su richiesta del procuratore Giovanni Bombardieri e dei sostituti procuratori della Dda Stefano Musolino e Sabrina Fornaro. Ndrangheta: arrestata Maria Carmela Longo, ex direttrice carcere ... Leggi su italiasera

