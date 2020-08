Messi dice addio al Barça, l’Entella chiama: “Possiamo darti la maglia albiceleste” (Di mercoledì 26 agosto 2020) L’addio di Lionel Messi è finita sulla bocca di tutti. E tante squadre, piccole o blasonate che siano, scherzano su un possibile arrivo nella loro squadra. E questa volta è l’Entella che chiama l’attaccante del Barcellona per proporgli la maglia albiceleste, i colori della sua Argentina. “Leo sappiamo che in tante ti tentano, ma solo noi possiamo offrirti la maglia albiceleste. Se vuoi farci un pensierino..” Leo sappiamo che in tante ti tentano, ma solo noi possiamo offrirti anche la maglia albiceleste! Se vuoi farci un pensierino… #Messi #Barca #FCB pic.twitter.com/aGhU8ZxMKf — Virtus Entella (@V Entella) August 26, 2020 Foto: twitter Entella L'articolo Messi dice ... Leggi su alfredopedulla

