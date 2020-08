Mascherine riconvertite in visiere. L’eco-idea di una startup (Di mercoledì 26 agosto 2020) Stop all'inquinamento da Mascherine ai tempi del coronavirus. Da metà giugno, a Chàtellerault, in Francia, l'azienda Plaxtil ne ha riciclate a migliaia. I dispositivi di protezione individuale, una volta usati, vengono raccolti e messi in una macchina che le riduce a pezzettini, a loro volta trattati e convertiti in plastica, prima di essere trasformati per lo più in visiere protettive. "Plaxtil è stata lanciata nel novembre 2019 - spiega Olivier Civil, co-fondatore della start-up - quindi è un'azienda giovane. Qui trattiamo una plastica ecologica, che viene prodotta dal 40 al 50% da scarti tessili, il resto è una plastica che serve ad agglomerare il tutto, quindi è come una plastica fatta di tessuto"."Nello specifico, prendiamo i tessuti, vestiti o adesso Mascherine, li recupereriamo, li ... Leggi su ilfogliettone

bizcommunityit : Mascherine riconvertite in visiere. L'eco-idea di una startup #startup - GHERARDIMAURO1 : RT @Affaritaliani: Mascherine riconvertite in visiere. L'eco-idea di una startup - Affaritaliani : Mascherine riconvertite in visiere. L'eco-idea di una startup - Stegosauro : @au_ma16 @matteosalvinimi Io la metto solo perché obbligato e quando è obbligatoria. I medici, all'inizio, consigli… - Lunababaccetto : RT @metellodsrosa: Pensate a tutte le aziende che negli ultimi mesi si sono riconvertite alla produzione di mascherine... pensate che disas… -

Ultime Notizie dalla rete : Mascherine riconvertite Mascherine riconvertite in visiere. L'eco-idea di una startup Tiscali Notizie Mascherine riconvertite in visiere. L'eco-idea di una startup

Roma, 26 ago. (askanews) - Stop all'inquinamento da mascherine ai tempi del coronavirus. Da metà giugno, a Chàtellerault, in Francia, l'azienda Plaxtil ne ha riciclate a migliaia. I dispositivi di pro ...

Roma, a Trastevere trattorie riconvertite alla movida alcolica. "E senza mascherine"

"Siamo stati chiusi due mesi, i turisti sono pochi - allarga le braccia il ristoratore - in qualche modo dobbiamo pur lavorare". All'1 del mattino il primo tratto di vicolo del Cinque è un inferno di ...

Roma, 26 ago. (askanews) - Stop all'inquinamento da mascherine ai tempi del coronavirus. Da metà giugno, a Chàtellerault, in Francia, l'azienda Plaxtil ne ha riciclate a migliaia. I dispositivi di pro ..."Siamo stati chiusi due mesi, i turisti sono pochi - allarga le braccia il ristoratore - in qualche modo dobbiamo pur lavorare". All'1 del mattino il primo tratto di vicolo del Cinque è un inferno di ...