L’interrogazione in Regione Lombardia per sapere se Briatore è stato ricoverato in un reparto non Covid (Di mercoledì 26 agosto 2020) La notizia era stata diffusa dal sito de L’Espresso che, dopo aver battuto in esclusiva il ricovero di Flavio Briatore al San Raffaele di Milano a causa del coronavirus, ha anche sostenuto che l’imprenditore del Billionaire fosse stato sistemato nel cosiddetto ‘reparto solventi’ e non nel reparto Covid dedicato dell’ospedale milanese. Per questo motivo, la notizia è diventato un caso in Regione Lombardia, con il consigliere regionale di Azione, Niccolò Carretta, che presenterà un’interrogazione in merito alla collocazione di Briatore nell’ospedale. LEGGI ANCHE > Mistero sul contagio di Briatore, per la Santanchè ha la prostatite reparto ... Leggi su giornalettismo

