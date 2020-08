Lazio, Marusic: «Vogliamo ripetere la stagione passata. Spero di giocare di più» (Di mercoledì 26 agosto 2020) Adam Marusic ha fatto il punto della situazione in casa Lazio: le dichiarazioni dell’esterno biancoceleste dal ritiro Adam Marusic, esterno della Lazio, ha fatto il punto in casa biancoceleste ai microfoni di Lazio Style Channel. PREPARAZIONE – «L’allenamento di questa mattina è stato duro, abbiamo lavorato sulla forza ma è normale in questo periodo dell’anno e serve per le prossime giornate. Il ritiro è importante per tutti noi, fatichiamo tanto, anche quest’anno Vogliamo ripetere quanto di buono fatto nella stagione scorsa». INFORTUNI – «Negli ultimi mesi sono stato tanto tempo infortunato, l’anno scorso non avevo svolto il ritiro, Spero di ... Leggi su calcionews24

