Ironia su Flavio Briatore, dal covid alla prostatite: di cosa si tratta? (Di mercoledì 26 agosto 2020) Si spende l’Ironia social su Flavio Briatore. Su twitter tante le battutine sulle condizioni di salute dell’imprenditore: è covid-19 o prostatite? Getty ImagesFlavio Briatore è ricoverato all’ospedale, pare in condizioni serie, dopo che al Billionaire un nuovo focolaio è stato individuato. Quali che siano le sue condizioni di salute ancora certezza non ce n’è. L’esito del suo tampone ancora resta oscuro e dopo l’uscita di Daniela Santanché nel programma di La 7 In Onda – la quale ha affermato che Briatore soffre di prostatite – l’Ironia su Twitter è dilagata. I social, quando si tratta di ... Leggi su chenews

elecarta95 : RT @nonexpedit: CASO CHIUSO Le notizie esclusive dell'Espresso si rivelano come al solito delle fake-news, rilanciate dai comunisti di merd… - montagna02 : RT @nonexpedit: CASO CHIUSO Le notizie esclusive dell'Espresso si rivelano come al solito delle fake-news, rilanciate dai comunisti di merd… - unitalianoverob : Un bell'articolo, in perfetto equilibrio fra cronaca e ironia, di @CandidaMorvillo per il @Corriere. C'è anche qua… - ilNonnoSimpson : RT @nonexpedit: CASO CHIUSO Le notizie esclusive dell'Espresso si rivelano come al solito delle fake-news, rilanciate dai comunisti di merd… - SchwoarzMola : RT @nonexpedit: CASO CHIUSO Le notizie esclusive dell'Espresso si rivelano come al solito delle fake-news, rilanciate dai comunisti di merd… -