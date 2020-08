I libri stanno bene su tutto, soprattutto sulle corna (Di mercoledì 26 agosto 2020) A tredici anni non avevo ancora mai sentito Carlo Fruttero dire che tra i libri bisogna passeggiare, ma avevo già chiarissimo che certi tomi fosse necessario possederli, mica leggerli. E quindi comprai “Donne che amano troppo” con lo spirito con cui avevo visto i grandi comprare “Il nome della rosa”: mica vorrai essere escluso dal consumo di stagione? Il consumo di stagione, per una preadolescente ontologicamente convinta che l’amore infelice sia la più importante delle istanze, e alla quale nessuno aveva spiegato quanto avrebbe riso da adulta di questa convinzione, non poteva che essere quel lungo articolo di Cosmopolitan mascherato da saggio serio, quel raffaelemorellismo quando la tv ancora non pullulava di psicologi e si pensava che gli editori seri (Feltrinelli, in quel caso) pubblicassero roba ... Leggi su linkiesta

