Gp Belgio, Leclerc: “A Spa può succedere di tutto” (Di mercoledì 26 agosto 2020) Nel prossimo weekend la F1 farà tappa in Belgio sul circuito di Spa Francorchamps, considerato il tempio delle quattro ruote. Lo scorso anno a trionfare fu il ferrarista Charles Leclerc che ottenne anche la sua prima vittoria in carriera. Stavolta la scuderia di Maranello si presenta a questo appuntamento in ben altre condizioni, lontanissima da Mercedes e Red Bull, e dunque incapace di competere per la vittoria. Tuttavia il Charles Leclerc sul sito ufficiale della Ferrari prova a mostrarsi fiducioso: “Non sarà facile ripetere il risultato dello scorso anno, perché la nostra condizione è diversa da quella del 2019. Però abbiamo visto che su questa pista tutto può succedere anche e soprattutto a causa del meteo imprevedibile. Dobbiamo massimizzare il potenziale della ... Leggi su sport.periodicodaily

