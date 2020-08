Gattuso pensa a un Napoli più verticale: il 4-2-3-1 sarebbe un 4-4-2 con Osimhen e Mertens (Di mercoledì 26 agosto 2020) “Osimhen ci dà l’opportunità di fare qualcosa di diverso” ha detto ieri Gennaro Gattuso nella conferenza stampa di presentazione al ritiro del Napoli. L’allenatore ha confermato l’intenzione di sperimentare un nuovo modulo, approfittando del tempo – seppur breve – che ha a disposizione per lavorare con la squadra prima dell’inizio della stagione. Fasi che non ha potuto vivere quando si è insediato a campionato in corso, provocando infatti un periodo di incertezza critica. È stato subito chiaro l’intento del tecnico, cioè far convivere Osimhen e Mertens, rispettivamente l’acquisto più costoso della storia del Napoli e il suo miglior marcatore, entrambi protagonisti delle trattative ... Leggi su ilnapolista

Una lunga conferenza per presentare il nuovo Napoli, così Gennaro Gattuso e Aurelio De Laurentiis hanno parlato alla stampa direttamente dal ritiro di Castel di Sangro, cominciato da poche ore per gl ...

Napoli, Gattuso: "Dobbiamo migliorare il 7° posto, non ho paura di nulla"

"La responsabilità è la stessa, io sono nato con la responsabilità, alleno una grande squadra, dobbiamo migliorare il settimo posto ed ora non ho paura di nulla, l'unico obiettivo è dare qualcosa alla ...

