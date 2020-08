Focolaio Covid nello stabilimento Aia, ma l’attività prosegue (Di mercoledì 26 agosto 2020) La Prefettura non ha interrotto l’attività per lo stabilimento Aia di Vazzola, in provincia di Treviso. Sono 182 su 700 i dipendenti contagiati nell’impianto agroalimentare. Si tratta di un altro caso di Focolaio nel Veneto ed è nello stabilimento Aia di Vazzola, in provincia di Treviso. Al momento sono stati rilevanti 182 contagi su 560 … L'articolo Focolaio Covid nello stabilimento Aia, ma l’attività prosegue proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

MediasetTgcom24 : Sardegna, focolaio Covid in un camping: 61 positivi su 150 tamponi #sardegna - Adnkronos : #Covid, focolaio in stabilimento #Aia nel trevigiano - LaStampa : Focolaio di Covid in un resort per nudisti in Francia: oltre 100 positivi - avespartacus : RT @Agenzia_Ansa: Focolaio in un'azienda agroalimentare nel Trevigiano. Trovati 182 positivi su 560 test effettuati. Esclusa la chiusura pe… - avespartacus : RT @MediasetTgcom24: Sardegna, focolaio Covid in un camping: 61 positivi su 150 tamponi #sardegna -

Ultime Notizie dalla rete : Focolaio Covid Coronavirus Italia, ecco quali sono i nuovi focolai di Covid-19 Sky Tg24 Giulia De Lellis, il “metodo anti covid" in Sardegna: «Mi asciugo i capelli sennò mi viene il Coronavirus»

Sardegna, il “metodo anti covid” di Giuia De Lellis: «Mi asciugo i capelli sennò mi viene il Coronavirus». La giovane influencer, ancora in vacanza in Sardegna, ha rassicurato i propri follower dicend ...

Treviso, in uno stabilimento Aia 182 dipendenti contagiati e 38 contagi tra i familiari

Si cambia tutto in azienda, e si cerca di fare il possibile per limitare il contagio. Dopo la notizia della diffusione del coronavirus nello stabilimento Aia di Vazzola, in provincia di Treviso, si co ...

Sardegna, il “metodo anti covid” di Giuia De Lellis: «Mi asciugo i capelli sennò mi viene il Coronavirus». La giovane influencer, ancora in vacanza in Sardegna, ha rassicurato i propri follower dicend ...Si cambia tutto in azienda, e si cerca di fare il possibile per limitare il contagio. Dopo la notizia della diffusione del coronavirus nello stabilimento Aia di Vazzola, in provincia di Treviso, si co ...