Flavio Briatore: Covid o prostatite? L'ospadale San Raffaele fa chiarezza (Di mercoledì 26 agosto 2020) Flavio Briatore è ricoverato, in isolamento, al San Raffaele di Milano per Covid e non per una prostatite, come ha chiarito l'ospedale in un comunicato dopo le dichiarazioni di Daniela Santanchè. È stato l'ospedale San Raffaele a fare chiarezza: Flavio Briatore si trova attualmente in isolamento per Covid, e non per una più banale prostatite. La struttura ha dovuto diramare un comunicato stampa dopo il polverone sollevato da un'intervista rilasciata dallo stesso imprenditore e dopo la dichiarazione di Daniela Santanchè. Ieri sera, in diretta su La7, una delle migliori amiche dell'imprenditore 70enne, Daniela Santanchè, aveva dichiarato che il ricovero di ... Leggi su movieplayer

