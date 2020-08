Due ragazze restano bloccate sopra uno strapiombo: recuperate dal Soccorso Alpino (Di mercoledì 26 agosto 2020) Alle 14.30 circa di mercoledì la Centrale del 118 di Vicenza ha allertato il Soccorso Alpino di Asiago per due escursioniste in difficoltà in un canalone del Col d'Astiago. Salite da Valstagna alla ... Leggi su vicenzatoday

fattoquotidiano : “Hanno drogato e abusato di due ragazze”, arrestati due turisti italiani a Barcellona - repubblica : Spagna, arrestati due italiani accusati di aver drogato e stuprato due ragazze - HuffPostItalia : In Spagna arrestati due italiani con l'accusa di aver drogato e stuprato due ragazze - anna_trevi06 : RT @twk_oned: @martixhoran al telegiornale:”ragazze morte a causa di una nuova foto di Harry Styles e Louis Tomlinson, componenti della più… - NinaD_MyUnicorn : MA DITELO AI RAGAZZI!!! MA POI RAGAZZE SU LO CONOSCETE DA DUE GIORNI MA VERAMENTE FATE?! #comesorelle -