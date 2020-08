Dopo il mandato zero arrivano le corna zero, il furto zero, il morto zero (Di mercoledì 26 agosto 2020) Ogni settimana in esclusiva per l'Espresso la striscia di Marco DambrosioIl Conte sullo Stretto" Quel momento di agosto in cui pensi a settembre" E così Matteo Salvini fondò il movimento "no-gomit"" I leghisti spiegano a Matteo Salvini l'accordo sul recovery fund" Leggi su espresso.repubblica

GinevraCardinal : RT @cremino01: Oggi ho mandato via sei persone dal mio negozio perché non volevano tenere la mascherina. Dopo che mi hanno detto che voleva… - lucacontrotutti : @Internazionale «Il paese non ha fatto molti passi avanti dopo l'uccisione di George Floyd». Ecco, un passo avanti… - MatteoCicchiri1 : @FcInterNewsit Zhang non vince. La società non vince. Il futuro non è roseo. Dopo le dichiarazioni esternate, grav… - Ale74terni : RT @MariM64768014: @ideadestra_ Idea di destra,ovvero, bastardi dentro. Cosa vi aspettavate,dopo aver distrutto ed affamato l'Italia, aver… - MariM64768014 : @ideadestra_ Idea di destra,ovvero, bastardi dentro. Cosa vi aspettavate,dopo aver distrutto ed affamato l'Italia,… -

Ultime Notizie dalla rete : Dopo mandato Shinzo Abe "stacca" dopo 147 giorni di lavoro per curarsi. In Giappone lo criticano L'HuffPost Mediterraneo e Russia, guida la Germania. Intervista all’amb. Valensise

Conversazione con Michele Valensise, presidente del Centro italo-tedesco per il dialogo europeo Villa Vigoni, sui “molteplici” punti di convergenza tra Roma e Berlino. Il caso Navalny? “I tedeschi son ...

Abe Shinzo, il premier che non molla: in ospedale dopo 147 giorni di lavoro

«Tornerò a lavorare e proverò a non cedere». Così ha detto il primo ministro giapponese Abe Shinzo, lunedì, ai giornalisti che lo aspettavano sulla porta di casa per interrogarlo sulla sua salute: da ...

Conversazione con Michele Valensise, presidente del Centro italo-tedesco per il dialogo europeo Villa Vigoni, sui “molteplici” punti di convergenza tra Roma e Berlino. Il caso Navalny? “I tedeschi son ...«Tornerò a lavorare e proverò a non cedere». Così ha detto il primo ministro giapponese Abe Shinzo, lunedì, ai giornalisti che lo aspettavano sulla porta di casa per interrogarlo sulla sua salute: da ...