Dal Brasile: Gabriel Jesus per sostituire Luis Suarez (Di mercoledì 26 agosto 2020) Mentre Luis Suarez lascerà il club quest’estate, il Barcellona cerca un sostituto. Secondo Globoesporte, Gabriel Jesus, 23enne attaccante brasiliano del Manchester City, sarebbe l’attaccante scelto per rafforzare il settore offensivo del Barcellona. Operazione complicata ma la telenovela Messi, con gli Skyblues in pole position per permettersi l’argentino, potrebbe logicamente aiutare a trovare una soluzione. Foto: Twitter Man City L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla

passione_inter : Dal Brasile - Messi, niente Inter: ecco quale sarà il suo prossimo club - - SimplasticSrl : ArabPlast e Interplast rinviate per virus Dal Brasile agli Emirati Arabi, la pandemia di Covid-19 continua a creare… - zazoomblog : Coronavirus ultime notizie dal mondo. Brasile: il figlio di Bolsonaro Flavio ha il Covid asintomatico -… - Antonietta_95 : RT @Sport_Mediaset: #Ronaldinho torna in libertà: può lasciare il #Paraguay e tornare in #Brasile. L'ex Pallone d'Oro è stato rilasciato al… - OmniaFootball : Nel giorno in cui ovviamente sulla bocca di tutti c'è un solo argomento, dal #Brasile arriva un'altra notizia: il… -

Ultime Notizie dalla rete : Dal Brasile Dal Brasile: Gabriel Jesus per sostituire Luis Suarez alfredopedulla.com Dal Brasile – Messi, niente Inter: ecco quale sarà il suo prossimo club

Leo Messi potrebbe non andare all’Inter. Secondo quanto riportato dal giornalista di Esporte Interativo, Marcelo Bechler, l’attaccante argentino avrebbe scelto di proseguire la sua avventura nel mondo ...

Il Covid fa un’altra vittima in Irpinia

Il Covid uccide di nuovo in Irpinia. Dopo cinquantadue giorni dal suo ricovero in Terapia Intensiva, non ce l’ha fatta il sessantanovenne di Santa Lucia di Serino che il 4 luglio scorso era arrivato i ...

Leo Messi potrebbe non andare all’Inter. Secondo quanto riportato dal giornalista di Esporte Interativo, Marcelo Bechler, l’attaccante argentino avrebbe scelto di proseguire la sua avventura nel mondo ...Il Covid uccide di nuovo in Irpinia. Dopo cinquantadue giorni dal suo ricovero in Terapia Intensiva, non ce l’ha fatta il sessantanovenne di Santa Lucia di Serino che il 4 luglio scorso era arrivato i ...