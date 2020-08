Castaldo risponde a Poziello: “Slogan vuoti si farà il sorteggio, il problema vero è la camorra” (Di mercoledì 26 agosto 2020) “Il lupo perde il pelo ma non il vizio. Eppure, lo diciamo da sempre quando pensiamo a cosa l’ex sindaco dice rispetto a ciò che è e che fa: non sei ciò che dici ma sei ciò che fai”. risponde così, Adriano Castaldo, candidato nella lista di Nicola Pirozzi, alle accuse di Antonio Poziello, ex … L'articolo Castaldo risponde a Poziello: “Slogan vuoti si farà il sorteggio, il problema vero è la camorra” Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia

