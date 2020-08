Calabria, precipita un deltaplano a motore. Morte carbonizzate le due persone a bordo (Di mercoledì 26 agosto 2020) Sono Morte carbonizzate due persone a bordo di un deltaplano a motore precipitato in contrada Murata, nel territorio di Cassano allo Jonio, in provincia di Cosenza. Le vittime sono due 61enni, entrambi di Vercelli. A chiamare i soccorsi il proprietario di un terreno agricolo poco lontano dal luogo dell’incidente. L’aereo è caduto intorno alle 11. Era partito poco prima dall’aviosuperficie di Sibari, diretto verso il Piemonte. Un problema al motore, spiegano i quotidiani locali, avrebbe fatto precipitare il mezzo, facendogli prendere fuoco. Sul luogo dell’incidente aereo sono intervenuti i mezzi di soccorso che hanno domato le fiamme. Sono in corso le indagini della procura di Castrovillari per stabilire la ... Leggi su ilfattoquotidiano

