Briatore, il selfie cancellato dal San Raffaele. Troppo tardi: eccolo | Guarda (Di mercoledì 26 agosto 2020) C'è un piccolo giallo su Flavio Briatore, che ha pubblicato e poi subito rimosso un selfie direttamente dal letto dell'ospedale San Raffaele di Milano. L'imprenditore del Billionaire è risultato positivo al coronavirus, ma i medici hanno confermato la sua versione: ovvero che è arrivato domenica sera per una patologia diversa dal Covid (l'ormai celebre prostatite) e che come tutti gli altri pazienti è stato sottoposto al tampone rinofaringeo prima di essere ricoverato. Poco fa l'ospedale ha comunicato il risultato positivo del tampone e ha assicurato che a Briatore è stato applicato il protocollo di sicurezza che prevede l'isolamento e l'utilizzo dei dispositivi di protezione individuale necessari in questi casi. Ciò non sembra aver tolto il buon umore all'imprenditore, che nel ... Leggi su liberoquotidiano

