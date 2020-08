Briatore è positivo al Covid, ma non è malato. “Ricoverato per altri motivi, nessun privilegio” (Di mercoledì 26 agosto 2020) Flavio Briatore è positivo al Covid-19. L’Irccs ospedale San Raffaele di Milano comunica che l’imprenditore «si è rivolto all’ospedale per una specifica patologia diversa da Covid-19. E che è stato sottoposto prima del ricovero, come tutti i pazienti, al tampone rinofaringeo per il rilevamento del coronavirus Sars-Cov-2. Il tampone è risultato positivo». Briatore al San Raffaele Giulio Melisurgo, medico curante, e Pasqualino D’Aloia, direttore professioni sanitarie del San Raffaele spiegano quali sono le sue condizioni. «Di conseguenza al signor Briatore è stato applicato il protocollo standard. Che prevede l’isolamento e l’utilizzo dei dispositivi di protezione individuale ... Leggi su secoloditalia

