"Barcellona, dopo Messi anche Setien invia un burofax alla società" (Di mercoledì 26 agosto 2020) Barcellona - Altri guai per il Barcellona, già alle prese con la 'bomba' Messi e la sua richiesta di andarsene. Il campione argentino ha comunicato al club la sua volontà tramite un ' burofax ', un ... Leggi su corrieredellosport

TuttoMercatoWeb : Barcellona, il presidente Bartomeu ha deciso di dare le dimissioni dopo il caso Messi - rtl1025 : ?? #Messi ha annunciato al Barcellona, tramite burofax, che intende lasciare il club, ma la cosa più clamorosa è che… - officialmaz : Aiutatemi voi: @inter si complimentò via social con il Real dopo la finale di Cardiff o col Barcellona dopo quella… - mirko_masella : RT @sportli26181512: 'Barcellona, dopo Messi anche Setien invia un burofax alla società': L'ex tecnico chiede che gli venga ufficialmente n… - infoitsport : Dove va Messi? Tutte le ipotesi dopo il Barcellona | Sky Sport -

L’annuncio shock lascia sgomenta la Catalogna che tifa Barcellona. Leo Messi, 4 Champions dopo, ha chiesto di lasciare il club che lo ha accolto. Il racconto di una giornata storica per il calcio spag ...Per andare dove? E a quale prezzo? Il capitano del Barcellona vuole attivare una clausola contrattuale che però la società sembra non voler accettare Lionel Messi, il miglior calciatore professionista ...