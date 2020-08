Ballando con le stelle non va in onda? Milly Carlucci fa chiarezza sullo stop Covid e svela cosa accadrà (VIDEO) (Di mercoledì 26 agosto 2020) Milly Carlucci interviene a gamba tesa per fare chiarezza dopo le voci e le notizie, anche sbagliate, riguardanti la positività al Coronavirus di alcuni membri del cast della nuova edizione di Ballando con le stelle in partenza tra circa due settimane su Rai1. Ballando con le stelle, Milly Carlucci fa chiarezza sullo stop Covid A... L'articolo Ballando con le stelle non va in onda? Milly Carlucci fa chiarezza sullo stop Covid e svela cosa accadrà (VIDEO) ... Leggi su blogtivvu

stanzaselvaggia : Rosalinda Celentano al momento è risultata negativa al Coronavirus, quindi ahimè sono girate notizie inesatte. Risu… - blogtivvu : Ballando con le stelle non va in onda? Milly Carlucci fa chiarezza sullo stop Covid 19 e svela cosa accadrà adesso… - annamaria_picci : RT @Sabrina_Fenice: Il nostro Leone cattura la sua preda ballando il tango!????????????? - fabiofabbretti : Allarme Coronavirus a #BallandoConLeStelle, Milly Carlucci: «Blocco precauzionale di 48 ore e tampone molecolare pe… - silviamasini87 : RT @VanityFairIt: Anche loro positivi al Covid-19. E lo show di Milly Carlucci, in onda dal 12 settembre, è stato momentaneamente bloccato… -