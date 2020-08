Allarme di Federfarma: mancano i vaccini per l'influenza stagionale in farmacia (Di mercoledì 26 agosto 2020) Mentre continua la corsa per arrivare al vaccino contro il coronavirus, medici e ministero hanno già iniziato a consigliare un'estensione della vaccinazione antinfluenzale: per la prossima campagna ... Leggi su globalist

