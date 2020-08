Al Billionaire balla il Covid. Adesso Briatore cambierà idea. La vendetta del virus che non risparmia chi ne nega i pericoli (Di mercoledì 26 agosto 2020) Premessa doverosa e fondamentale: tutti noi ovviamente ci auguriamo che Flavio Briatore guarisca prima di subito e torni a popolare le trasmissioni lanciando le sue invettive più o meno condivisibili. Resta però un fatto: c’è una sorta di giustizia umana in alcuni dei contagi da Covid-19: tutti ricordiamo il caso di Boris Johnson in Gran Bretagna o di Jair Bolsonaro in Brasile. Entrambi avevano aspramente criticato le misure di sicurezza per contrastare il coronavirus. Ed entrambi – per fortuna senza complicazioni – hanno contratto il Covid. Ecco: anche l’Italia ha il suo Boris Johnson. Al posto del ciuffo biondo che lo rende riconoscibile, gli occhialetti tondi e blu che sono diventati un po’ il suo marchio di fabbrica. Già, perché proprio ... Leggi su lanotiziagiornale

