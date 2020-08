Yacht a fuoco in mare in Sardegna, messe in salvo 17 persone (Di martedì 25 agosto 2020) Un panfilo di 50 metri, in navigazione da Capri verso la Sardegna, ha preso fuoco a circa 50 miglia da Capo Comino, sulla costa nord-orientale dell'isola. Le 17 persone a bordo, tra cui nove dell'... Leggi su tgcom24.mediaset

ernymo1 : Yacht in fiamme!!,#bilionaire sotto attacco terroristico da parte dei migranti,i quali dopo aver bevuto e contagiat… - stefano_gatto97 : RT @MediasetTgcom24: Yacht a fuoco in mare in Sardegna, messe in salvo 17 persone #yacht - MediasetTgcom24 : Yacht a fuoco in mare in Sardegna, messe in salvo 17 persone #yacht - GDS_it : #Stromboli, 27 yacht davanti alla Sciara del Fuoco: 8.500 euro di multe - Lasiciliaweb : Yacht sotto la Sciara del fuoco: stangati CLICCA PER LEGGERE -