"Tutta colpa della Cina, ma preferiscono ignorarlo". Socci, la verità su virus e comunisti (Di martedì 25 agosto 2020) È un fenomeno che ha dell'incredibile. Dappertutto (tanto più in Italia), quando si verifica un disastro, la domanda immediata che ci si pone - soprattutto sui media - è la seguente: chi ne è responsabile? Accade sempre. Ebbene, da otto mesi subiamo la più grave catastrofe dalla Seconda guerra mondiale, una pandemia che non ha fatto solo centinaia di migliaia di morti nel mondo e 35 mila in Italia, ma che ha devastato le economie di tutto il globo (la nostra più di tutte) e sta continuando a paralizzare la vita sociale, economica e politica dei popoli. Eppure in questo caso, e solo in questo caso, non si trova nessuno che indichi le responsabilità o si chieda "di chi è la colpa?" Perché il colpevole è ignoto? No, è notissimo. Si tratta della Cina comunista. La ... Leggi su liberoquotidiano

chiarawoo : @hyunvmin .........................tutta colpa del capitalismo - LucaSalarolo : @FeliceTesta75 @pisto_gol Ti do ragione, solo che a parer mio la colpa non è tutta di Sarri... La squadra in estate… - nobilta_miseria : RT @maurizioschet65: @N4PUL1T4NO @AdamartArt @meprohibeat @GiovanniBussett @Chandra_85_ @superacquaman @DiegoA20_17_38 @nobilta_miseria @so… - Stefano02395205 : @MFocaccia @SennaGianMarco Infatti! È tutta colpa del Salvini e dei suoi mito! - manuroma8 : @ilRomanistaweb Può essere che votino anche lega. 'È tutta colpa degli immigrati!' 'È tutta colpa dello stemma nuovo!” -

Ultime Notizie dalla rete : Tutta colpa Covid, tutta colpa del turismo? Anche no L'Agenzia di Viaggi I sogni che crollano come il ponte di Genova

Penultima giornata per il festival "Ventimilarighesottoimari in Giallo". Si inizierà alle ore 19 nei giardini delle Pascoli con la presentazione del libro "Dove crollano i sogni all’ombra del ponte di ...

’Tutti per uno’, Buonconvento il set del film

Da ‘Tutta colpa del Paradiso’ a ’Caruso Paskoski di padre polacco’ per arrivare a scrivere quelle di un altro amico, Leonardo Pieraccioni. Grandissimi successi come ‘I Laureati’ e ‘Il Ciclone’. La ...

Penultima giornata per il festival "Ventimilarighesottoimari in Giallo". Si inizierà alle ore 19 nei giardini delle Pascoli con la presentazione del libro "Dove crollano i sogni all’ombra del ponte di ...Da ‘Tutta colpa del Paradiso’ a ’Caruso Paskoski di padre polacco’ per arrivare a scrivere quelle di un altro amico, Leonardo Pieraccioni. Grandissimi successi come ‘I Laureati’ e ‘Il Ciclone’. La ...