Scuola, vertice non risolve incognite. Sarà caos trasporti (Di martedì 25 agosto 2020) Sono ancora tante le incognite per la riapertura delle scuole, in primis il nodo dei trasporti, ma anche una serie di altri dettagli non trascurabili, aule, banchi, mascherine. Molti problemi lasciati al caso o alla discrezionalità delle Regioni, che procedono in ordine sparso. Ed il vertice di maggioranza tenutosi ieri non ha trovato una soluzione alle molte criticità. Conte fa il punto a Palazzo Chigi Il Premier Giuseppe Conte ha incontrato a Palazzo Chigi prima i ministri competenti – Lucia Azzolina per l’Istruzione, Paola De Micheli per i trasporti, Roberto Speranza per la Salute – poi i capi delegazione ed il Ministro per gli Affari Regionali Francesco Boccia. Presenti all’incontro con i Ministri ... Leggi su quifinanza

