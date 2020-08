Rete Unica, AIIP: “Bene parità di trattamento. Sì a public company senza soggetti prevalenti” (Di martedì 25 agosto 2020) (Teleborsa) – Qualsiasi scenario di Rete Unica dovrà garantire “requisiti di indipendenza degli esponenti aziendali, presidi di controllo interno, esterno e regolatorio, l’assoluta autonomia e terzietà della gestione, la natura aperta della Rete, la parità di trattamento di tutti gli operatori e la realizzazione dei piani di investimento nei tempi previsti”. Una posizione quella del ministro dell’Economia Roberto Gualtieri accolta con favore dall’AIIP, l’Associazione italiana internet provider. “Auspichiamo che le indicazioni del Ministro Gualtieri vengano recepite in maniera ferma”– dichiara Giuliano Claudio Peritore, presidente di AIIP – perché sono le basi da cui partire affinché ... Leggi su quifinanza

