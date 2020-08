Qualche consiglio per fare vero smart working da settembre (Di martedì 25 agosto 2020) Dopo la fase 2 della pandemia, a breve entreremo anche in quella dello smart working. Mai come ora si è parlato di questa modalità di lavoro, evidenziandone limiti e virtù. Ma certamente quello che la quasi totalità delle persone ha fatto non è il vero smart working, quanto più un surrogato “emergenziale”, introdotto da un giorno all’altro dalle aziende per far fronte ai problemi correlati al coronavirus. Per questo la fase 2 è tutta da studiare e ipotizzare. Al centro, la legge 81 del 2017, che regola il lavoro agile con punti ben precisi basati sulla libertà di scelta di uno strumento volto a favorire l’articolazione flessibile dei tempi e dei luoghi di lavoro. Ma i dipendenti sono pronti? E le aziende? Variazioni, ... Leggi su wired

