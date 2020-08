Nilufar Addati in isolamento domiciliare | Ex di Uomini e Donne positiva al Covid-19 (Di martedì 25 agosto 2020) Nilufar Addati confessa di essere positiva al Covid-19 e spiega all’interno delle sue storie Instagram quello che è realmente successo durante i suoi giorni di vacanza in Sardegna. Quali sono state le sue parole? La ex tronista di Uomini e Donne tornata dalle vacanze ha deciso di confessare nelle sue storie Instagram quello che realmente … L'articolo Nilufar Addati in isolamento domiciliare Ex di Uomini e Donne positiva al Covid-19 proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

