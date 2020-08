Napoli: Carabiniere salva la vita a un bimbo di 10 anni (Di martedì 25 agosto 2020) Napoli: Il bimbo di 10 anni era venuto da Roma era in vacanza con i genitori e mentre pranzava ha rischiato di morire soffocato. Sono le 13 ed in via dei Tribunali c’è molta gente. C’è chi passeggia tra i negozi o famiglie intente a pranzare. Una pattuglia della Stazione Carabinieri San Giuseppe – in … Leggi su 2anews

