Mastella: "Salvini è solo e soltanto un quaquaraquà"

Benevento – Dopo il breve tour elettorale nel Sannio di Matteo Salvini, con tappa a Benevento, arriva a stretto giro il commento adirato del sindaco Mastella. "Salvini parla di coerenza? E' incredibile, da quale pulpito viene la predica! Lui che da segretario di un partito di centrodestra si è alleato, pur di diventare ministro, con i Cinquestelle è un mistificatore che non può certo dispensare patenti di coerenza. L'ho sempre considerato un modesto politico, non sarà mai un leader, anzi è leader dell'incoerenza, tantomeno uno statista", aggiunge Mastella che rincara: "così come sono certo che il cielo è azzurro, allo stesso modo sono più che certo che Salvini non sarà mai presidente del Consiglio in Italia e che la sua ...

