Lindelof difensore anche fuori dal campo: sventata una rapina in Svezia (Di martedì 25 agosto 2020) Passato spesso alle cronache per le sue prestazioni calcistiche non sempre entusiasmanti, questa volta il giocatore del Manchester United Victor Lindelof fa parlare di sé in maniera positiva. difensore non solo in campo ma anche fuori dal rettangolo di gioco. Infatti lo svedese nella giornata di ieri ha sventato una rapina in quel di Vasteras, sua città natale nella Svezia sud-orientale. Il classe 1994 era in vacanza quando ha assistito allo scippo da parte di un malvivente nei confronti di un’anziana signora. Nonostante tutti i rischi del caso, Lindelof si è subito fiondato all’inseguimento del ladro, che viaggiava su una bicicletta. Come riporta il quotidiano svedese ... Leggi su sport.periodicodaily

