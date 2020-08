Keanu Reeves: "Ho sempre sognato di interpretare Wolverine" (Di martedì 25 agosto 2020) Keanu Reeves ha confessato il suo sogno lavorativo mai realizzato: calarsi nei panni del mutante Wolverine. Quale è il sogno lavorativo di Keanu Reeves che non si è mai realizzato? Vestire i panni di Wolverine. La star di franchise di successo come Matrix e John Wick aveva un sogno nel cassetto che, fino ad ora, è rimasto tale. La confessione del divo 55enne è arrivata nel corso di un'intervista radiofonica con Andy Cohen in cui, insieme alla co-star Alex Winter, ha promosso l'uscita di Bill & Ted Face the Music. Parlando del ruolo dei sogni, Keanu Reeves ha esclamato: "Ho sempre sognato di interpretare Wolverine." Alex Winter ha aggiunto: "Non è ... Leggi su movieplayer

