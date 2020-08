Jack lo Squartatore: una lettera del serial killer fu venduta all'asta ad un prezzo folle (Di martedì 25 agosto 2020) La lettera di confessione del serial killer Jack lo Squartatore è stata venduta all'asta nel 2014 per una cifra da capogiro. Una lettera in cui Jack lo Squartatore annunciava il suo prossimo omicidio, firmandosi col suo soprannome è stata venduta all'asta nel 2014 per quasi 50.000 dollari. Questa lettera è una fra le tante inviate alla polizia nel 1888, l'anno in cui il quartiere Whitechapel a Londra fu segnato dai terribili omicidi. La lettera, inviata direttamente alla stazione di polizia di Ealing, fu ricevuta il 29 ottobre 1888, 11 giorni prima del ritrovamento dell'ultima vittima (accertata) di Jack lo ... Leggi su movieplayer

