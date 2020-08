Incubo nuovo lockdown, ristoratore si uccide (Di martedì 25 agosto 2020) Firenze, si è tolto la vita nel suo locale a 44 anni. Il fratello: "Il problema non erano i debiti, ma la paura di un'altra chiusura". Leggi su quotidiano

Ultime Notizie dalla rete : Incubo nuovo Incubo nuovo lockdown, ristoratore si uccide QUOTIDIANO.NET I motivi per cui Trump potrebbe farcela di nuovo

Se si votasse ora, tutto giocherebbe a sfavore del capo della Casa Bianca: ma non si vota ora. E la reazione alle proteste, le gaffes dell'avversario e altri colpi di scena potrebbero aiutare Trump ha ...

Odissea sul traghetto, sfiorata la rissa

"Odissea al ritorno dalle vacanze in Sicilia: sul traghetto un viaggio da incubo, pagato 520 euro, senza aria condizionata, nella sporcizia, circondati da ubriachi che gironzolavano senza mascherina".

