Il Ponte Morandi è stato ricostruito, non le zone terremotate. Eppure hanno molto in comune (Di martedì 25 agosto 2020) di Andrea Taffi Che cosa hanno in comune un Ponte e una casa? Apparentemente niente. Se però quel Ponte e quella casa sono un Ponte e una casa crollati, buttati giù dall’incuria o da un terremoto; se quel Ponte unisce due parti di un’arteria fondamentale della rete stradale di un Paese, e se le case crollate non sono una, due o tre, ma metà di un paese (di paesi) nel nord, nel centro e nel sud d’Italia, beh, allora quel Ponte e quella casa hanno molto in comune. Soprattutto entrambi hanno un’esigenza fondamentale, un’esigenza che è loro e dunque nostra, di cittadini che traversano quel Ponte e che (soprattutto) abitano quelle ... Leggi su ilfattoquotidiano

fanpage : Morta Kreole, cagnolina eroina che scavò tra le macerie di Amatrice e del Ponte Morandi - enpaonlus : Addio Kreole, il cane dei vigili del fuoco aiutò i soccorsi da Amatrice al Ponte Morandi - ilfattoblog : Il Ponte Morandi è stato ricostruito, non le zone terremotate. Eppure hanno molto in comune - Noovyis : (Il Ponte Morandi è stato ricostruito, non le zone terremotate. Eppure hanno molto in comune) Playhitmusic - - Faraone2016 : RT @Faraone2016: Morto il cane Kreole, operò nel post-terremoto di Amatrice e dopo la tragedia del ponte Morandi -

Ultime Notizie dalla rete : Ponte Morandi Il Ponte Morandi è stato ricostruito, non le zone terremotate. Eppure hanno molto in comune Il Fatto Quotidiano Il Ponte Morandi è stato ricostruito, non le zone terremotate. Eppure hanno molto in comune

Il ponte Morandi è stato ricostruito in due anni dal suo crollo, in deroga a tutto, persino al Covid-19. Un grande architetto che ne ha fatto il progetto e un cantiere continuo, alimentato da un fiume ...

"Cinque giorni vicino alle macerie aspettando mio figlio", su Primocanale il docufilm dedicato a Mirko Vicini

GENOVA - "Cinque giorni e cinque notti vicino alle macerie del Ponte Morandi prima in una tenda, poi in un’ambulanza e poi in un camper della Croce Rossa in attesa che mi restituissero Miki". Così Pao ...

Il ponte Morandi è stato ricostruito in due anni dal suo crollo, in deroga a tutto, persino al Covid-19. Un grande architetto che ne ha fatto il progetto e un cantiere continuo, alimentato da un fiume ...GENOVA - "Cinque giorni e cinque notti vicino alle macerie del Ponte Morandi prima in una tenda, poi in un’ambulanza e poi in un camper della Croce Rossa in attesa che mi restituissero Miki". Così Pao ...